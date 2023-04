Lipsia-Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Lipsia-Borussia Dortmund si sfideranno questa sera, mercoledì 5 aprile 2023 alle ore per il match valido per la Coppa di Germania, la DFB Pokal. Dopo l'eliminazione del Bayern Monaco ad opera del Friburgo, grande chance per le due squadre di andare a competere per il titolo.

I padroni di casa potrebbero affidarsi a André Silva e Timo Werner in attacco. Gli ospiti, invece, al quartetto dietro Haller composto da Reus, Bellingham, Brandt e Guerreiro. Emre Can , invece, sarà la diga in mezzo al campo che farà da collante tra centrocampo e difesa.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Lipsia e Borussia Dortmund andrà in scena, come detto, oggi mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 20:45. La partita valida per la Coppa di Germania sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Football. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l'app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche lo streaming con Sky Go.