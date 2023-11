Lipsia, il ds Schroder: “Timo Werner? Lo supportiamo, ma se vuole cambiare…”

Nel corso di un'intervista rilasciata al portale inglese standard.co.uk, il direttore sportivo del Lipsia, ovvero Rouven Schroder, ha aperto alla possibilità che presto venga ceduto l'ex attaccante del Chelsea Timo Werner, in passato obiettivo di mercato di Newcastle e Juventus. Sul tema, Rouven Schroder ha spiegato: "Timo Werner? Osserviamo attentamente la nostra rosa e vogliamo che i giocatori abbiano qualcosa di diverso in testa. Questi sono i tipi di calciatori che scegliamo e sceglieremo" - parlando anche in generale della rosa del Lipsia. Successivamente, ancora sul calciatore tedesco che potrebbe essere sul punto della cessione, Rouven Schroder spiega: "Timo sta attraversando un periodo difficile e noi lo supportiamo. La vita non è sempre soleggiata... Se in mente ha l'idea che gli piacerebbe qualcos'altro, allora ci occuperemo della cosa. Fa parte della nostra squadra e deve affrontare la competizione per il posto da titolare" - ha spiegato Rouven Schroder, il direttore sportivo dell'ambizioso club tedesco alle prese con il caso Timo Werner. Newcastle pronto a ribussare alla porta? Nelle prossime settimane se ne saprà sicuramente di più sul tema. Intanto, il calciatore ex Chelsea dovrà guadagnarsi il posto da titolare nel club di Bundesliga.