Barcellona, Ferran Torres in uscita: il Newcastle pronto all’assalto

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo Fichajes.net, il Barcellona potrebbe a breve dire addio a Ferran Torres. Secondo quanto ricostruito dalla Spagna, l'esterno della nazionale guidata da De La Fuente potrebbe infatti tornare presto in Premier League, dove ci sarebbe il Newcastle di Eddie How pronto ad accoglierlo al St James Park. Situazione senza dubbio da monitorare nel prossimo mercato.

Ferran Torres verso Newcastle: dettagli e il prezzo fissato dal Barcellona

Come riportato dal quotidiano spagnolo dunque, Ferran Torres sarebbe felice di partite e, allo stesso tempo, al Barça tornerebbe utile una cessione dalla grande portata economica. L'esterno ex Valencia, infatti, si aspettava di essere molto più impiegato da parte di Xavi che, complice le prestazioni altalenanti di Ferran Torres, fino a questo momento non ha dato molte possibilità al calciatore. Per privarsi di Ferran Torres però - assicura Fichajes.net - il Newcastle dovrà sborsare circa 40 milioni di euro all'indirizzo del club catalano. Questo dunque il prezzo fissato dal Barcellona per liberarsi di Ferran Torres, esubero di lusso che molto presto potrebbe tornare a giocare in Premier League, ma questa volta con la maglia bianconera dei Magpies.