Liverpool, Alexander-Arnold: “Vogliamo vincere la Premier e sappiamo come farlo”

Non ha dubbi Trent Alexander-Arnold su quello che dovrà essere l'obiettivo del suo Liverpool nella prossima stagione di Premier League: competere per vincere il titolo. Lo ha detto molto chiaramente nel corso di un'intervista a Sky Sports News senza nascondere la delusione per aver chiuso al quinto posto la passata anna.

AMBIZIONE - "Vogliamo vincere la Premier e sappiamo come farlo", ha detto subito Alexander-Arnold sugli obiettivi del club. "Se la scorsa estate ci aveste chiesto se volevamo essere quinti, avremmo detto tutti di no. E possiamo ripetere lo stesso adesso. Vogliamo finire al quinto posto la prossima stagione? No. Vogliamo vincere il campionato, lottare per il titolo e giocare in Champions League. Sappiamo come farlo, sappiamo come sfidare il Manchester City e lottare fino alla fine".