Liverpool, Diogo Jota segna e mostra vicinanza a Luis Diaz: il bel gesto

Il Liverpool si stringe attorno a Luis Diaz. Il colombiano, infatti, non ha preso parte alla partita contro il Nottingham Forest, valevole per la decima giornata di Premier League, perchè sta vivendo ore difficili e di apprensione. I genitori, infatti, sono stati vittima di un rapimento. Mentre la madre è stata rilasciata, del padre dell'ex Porto ancora non ci sono notizie (Qui le ultime).