Liverpool, rapiti i genitori di Luis Diaz: madre in salvo, il padre…

Incredibile quanto accaduto in Colombia: i genitori di Luis Diaz sono stati rapiti nella giornata di sabato 28 ottobre. L'attaccante del Liverpool, che oggi dovrebbe scendere in campo contro il Nottingham Forest, è in costante contatto con le autorità e i familiari. Secondo quanto riportato da AS Colombia e Semana, i genitori di Lusi Diaz, Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda, sono stati rapiti nel comune di Barrancas, La Guajira. Dopo ore di ricerche, la donna sarebbe stata salvata, mentre non si hanno ancora notizie dell'uomo.