Liverpool, è tornato Luis Diaz: “Sta bene e starà con noi”

Nonostante la questione rapimento non sia ancora risolta, Luis Diaz è tornato a Liverpool ed è pronto a rientrare in squadra. La conferma di Klopp

LuisDiaz è tornato a Liverpool. Il calciatore, che di recente ha dovuto affrontare la terribile notizia del rapimento dei suoi genitori, è rientrato in Inghilterra e prenderà parte al resto della squadra. A renderlo noto ed ufficiale è stato Jürgen Klopp in conferenza stampa: "Era giù rientrato per l'allenamento due giorni fa. Ha partecipato a una sessione ieri e vi dico che farà parte della squadra. Dobbiamo aspettare. Se si sente bene, sarà qui e si allenerà con noi". Ma non solo belle notizie sul colombiano: "Quando sta col resto di gruppo sta bene e lo si nota - ha continuato l'allenatore dei Reds -. Ma vediamo anche che non ha dormito molto negli ultimi giorni. Dobbiamo comprendere come sta andando e poi procederemo di conseguenza". Al momento si hanno ancora poche novità riguardo il rapimento dei genitori del calciatore. La madre è stata ritrovata quasi immediatamente, il padre pare sia ancora sotto il controllo di ELN, un gruppo armato criminale della Colombia.