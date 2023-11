Luis Diaz, svelato il gruppo criminale che ha rapito il padre: si tratta di ELN

Dopo giorno di grande sconforto, è arrivata una conferma piuttosto infelice per Luis Diaz. L'attaccante del Liverpool infatti, negli ultimi giorni è stato impegnato con il caso relativo ai propri genitori. Come riportato diverse ore fa dai media colombiani, l'ipotesi più concreta era quella di un rapimento della madre e il padre del calciatore. Tuttavia, a poche ore dalla scomparsa era stata ritrovata la madre di Luis Diaz, ma non il padre, aumentando dunque i sospetti già citati in precedenza.