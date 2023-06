Liverpool, ecco Mac Allister: l’argentino si prende la 10

Sul sito Reds anche le prime parole del giocatore: "È fantastico. È un sogno che si avvera, è fantastico essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Volevo essere presente quid dal primo giorno di pre-campionato, quindi è positivo che tutto sia già definito. Non vedo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra. È stato un anno fantastico per me – Coppa del Mondo, quello che abbiamo raggiunto con il Brighton – ma ora è il momento di pensare al Liverpool e cercare di essere un giocatore e un uomo migliore ogni giorno".