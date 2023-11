Liverpool, Firmino sul litigio tra Salah e Mané: “Vi svelo tutto”

Intervenuto ai microfoni del "The Guardian", Roberto Firmino ha parlato del rapporto tra Sadio Mané e Mohamed Salah che, tempo fa, litigarono in campo contro il Burnley in una sfida di Premier League. "Ho visto in prima persona gli sguardi, le smorfie, il linguaggio del corpo, l'insoddisfazione quando uno era arrabbiato con l'altro. Lo sentivo. Ero l'anello di congiunzione tra loro nel nostro gioco offensivo e il pompiere in quei momenti" - ha spiegato Roberto Firmino, ora calciatore dell' Al-Ahli in Arabia Saudita.

"Per molti, quel disaccordo contro il Burnley tra Sadio e Mo è stato il primo. Per alcuni, il primo e l'ultimo. Sapevo che si era preparato nella stagione precedente (2018-19). Il mio istinto e il mio dovere era quello di calmare la situazione tra loro - ha spiegato Firmino. Poi, ancora il brasiliano con un passato tra Hoffenheim e Liverpool ha dichiarato: "Salah e Mané avevano già avuto i loro piccoli problemi, ma questa volta è successo tutto sul campo, davanti agli occhi del mondo. Quel giorno a Burnley, tutto si è rivelato. Sui due, Roberto Firmino ha concluso: "Mané era più intenso sia nei momenti belli che in quelli brutti. Era il più esplosivo di noi tre. Gli parlavi sempre, gli davo consigli, cercavo di calmarlo. Glielo dicevo per trovare la pace, giocare per la squadra e rimanere rilassato. Non so se ne fosse consapevole o meno, ma Salah frustrava tutti quando non passava la palla, al punto che Klopp ha affrontato la questione davanti a tutti noi. Era una chiara insinuazione diretta a Salah."