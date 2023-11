L’Al-Hilal mette in stand by Neymar: contratto sospeso, svelato il motivo

L’Al-Hilal si è infatti attivato per la sospensione temporanea del contratto. L’obiettivo è quello di liberare uno slot per tesserare uno straniero a gennaio, dal momento che allo stato attuale il club ha occupato i posti a disposizione per giocatori non sauditi.

Come comunicato dal media saudita Arriyadiyah, la decisione è scaturita da un consulto tra i dirigenti addetti al mercato e il tecnico Jorge Jesus, che ha esposto alla società la necessità di inserire in rosa un terzino sinistro. avrebbe preso la decisione in accordo con la società. In questo modo Neymar, che dopo l’infortunio ha ricevuto testimonianze di solidarietà da parte di tifosi e compagni, tornerebbe a far parte ufficialmente della rosa dell’Al-Hilal solo a partire dalla stagione 2024-’25.

Del resto le tempistiche stimate per il recupero non sono inferiori ai 6-8 mesi, pertanto per questa stagione la sua ultima presenza dovrebbe restare quella del 29 settembre nel 2-0 contro l’Al-Shabab.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.