Salah storico: gol e altro record nella storia del Liverpool

Mohamed Salah è sempre più nella storia del Liverpool . L'attaccante egiziano è stato protagonista e match winner della gara dei Reds in Premier League contro il Brentford con la rete che ha deciso la gara regalando i tre punti agli uomini di Klopp.

Il suo gol ha fatto registrare due traguardi davvero importante sia a livello personale che di squadra. Infatti, come riportato da Opta, Salah è diventato il primo nella storia del Liverpool a segnare in 9 presenze casalinghe consecutive in tutte le competizioni.