Liverpool, Klopp diventa impreditore e sfida… Transfermarkt

L'allenatore tedesco del Liverpool ha deciso di investire in un'app sul calcio e sulle statistiche

Calcio e non solo nel presente di Jürgen Klopp. L'allenatore tedesco, che sta facendo le fortune del Liverpool, ha deciso di portare avanti altri progetti anche diversi rispetto alla carriera attuale. Stando a quanto riportato dalla Bild, l'ex Borussia Dortmund ha deciso di investire in un'app sul calcio e le statistiche. Il progetto, che prende il nome di "Prematch", è dar vita a un'applicazione che possa dar vita ai profili dei giocatori, con statistiche, numeri e caratteristiche. La start-up, fondata a Colonia nel 2021, ha come obiettivo anche quello di determinare i valori di mercato dei calciatori, seguendo l'esempio di Transfermarkt.