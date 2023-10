Liverpool, Klopp: “Gara contro il Tottenham da rigiocare, errore inammissibile”

L'allenatore definisce "inammissibile" l'errore, ma non punta il dito: "Gli arbitri possono sbagliare, non importa questo. Vorrei solo sapere cosa si farà per evitarlo in futuro"

LA SFIDA: "Come persona che ama il calcio ammetto che la cosa più giusta sarebbe rigiocare la partita, questa è una situazione senza precedenti figlia di un errore inammissibile. Per quanto ricordo una cosa del genere non è mai accaduta nella storia e per questo va presa una decisione drastica, come la ripetizione del match" ha dichiarato Klopp con un filo di rammarico ai microfoni di SkySport. Continuando, poi: "Non sono arrabbiato con nessuno, neanche con gli arbitri che hanno commesso l'errore. È importante discutere del caso senza emozioni, per questo motivo l'audio non ha cambiato nulla. È stato solo un errore evidente e bisogna trovare una soluzione per fare in modo che non accada più".