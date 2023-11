Liverpool, Luis Diaz torna in campo e segna: “Libertà per papà”

Jürgen Klopp aveva annunciato il ritorno, che è stato in grande stile: dopo aver vissuto giorni difficili, Luis Diaz è tornato in campo contro il Luton. Il colombiano, entrato in campo all'ottantatreesimo minuto della sfida del Kenilworth Road, ha salvato i Reds dalla sconfitta con una rete al novantacinquesimo minuto (il Luton era passato in vantaggio con la rete di Chang). Un gol che ha un sapore speciale, così come la dedica. L'ex Porto, infatti, ha mostrato una maglia con la scritta "Libertà per papà". L'uomo, infatti, è in mano ai rapitori - l'Esercito nazionale di liberazione - dallo scorso 28 ottobre.