Liverpool, anche Musiala tra i possibili “eredi” di Salah

Considerato come uno dei più grandi talenti del calcio tedesco, Jamal Musiala è finito nel mirino della Premier League. A farci un pensierino questa volta è il Liverpool, che pensa alla giovane promessa per sostituire l'uscente Mohamed Salah. Con grande probabilità, infatti, l'egiziano accetterà la proposta dell'Arabia Saudita la prossima estate e saluterà una volta per tutte l'Inghilterra. Dunque, secondo Sport Bild, i reds potrebbero concentrare tutte le loro forze sul talento tedesco che il Bayern Monaco proprio non riesce a rinnovare. Ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e i bavaresi speravano di blindarlo e prolungare l'accordo per ancora qualche anno, ma il giocatore ha detto di no. Da parte sua c'è la volontà di vivere nuove esperienze, magari proprio nel campionato più competitivo al mondo. Per assicurarselo la prossima estate servirà un assegno da almeno 100 milioni di euro. Di recente si è parlato anche del profilo di Leroy Sané, un'altra possibilità.