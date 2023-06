Liverpool, Robertson ci crede: “Torniamo a lottare per vincere. La preseason decisiva”

La voglia di tornare a lottare ai vertici del calcio inglese e il grande orgoglio nel confermarsi quelli degli ultimi anni, fatta eccezione per la stagione da poco conclusa. Andrew Robertson , calciatore del Liverpool , ha talkSPORT sa quale deve essere la ricetta per ottenere il massimo.

"La preseason sarà fondamentale per tornare a lottare e vincere. Dobbiamo fare tutto bene in termini di forma fisica e tutto il resto e prepararci il più possibile. Tatticamente, sono sicuro che ci impegneremo molto per cercare di diventare una squadra migliore in grado di competere di nuovo per i trofei".