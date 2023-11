Liverpool, Salah gol e record. È l’unico nella storia della Premier League

Mohamed Salah, ancora lui. Con la doppietta siglata domenica nella gara casalinga con il Brentford, l'attaccante del Liverpool ha istituito un nuovo record in Premier League. Come riportato dal portale specializzato Opta, l'egiziano è diventato il primo giocatore di calcio del campionato a segnare in ciascuna delle prime sei gare disputate in casa (Contro Bournemouth, Aston Villa, West Ham, Everton, Nottingham Forest e proprio Brentford). Nessuno come lui. È l'unico ad esserci riuscito nel campionato inglese, in quella che potrebbe persino essere la sua ultima stagione. Prendendo in considerazione tutte le competizioni in cui il Liverpool è impegnato quest'anno, Salah ha finora messo a segno 12 reti in 17 presenze con annessi 4 assist. Un avvio niente male per l'egiziano che vorrà continuare a fare bene mentre le voci dall'Arabia si fanno sempre più insistenti.