Liverpool-Wirtz non si farà, il d.s. del Bayer smentisce la trattativa

Nessuna trattativa in atto per il trasferimento di Florian Wirtz. Lo ha confermato il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, con riferimento alle recenti indiscrezioni di mercato. Proprio nelle scorse settimane, infatti, il giovane talento tedesco è stato spesso e volentieri accostato al Liverpool come degno sostituto dell'uscente Mohamed Salah. "No, non è assolutamente vero. Nessuno ci ha contattato e noi non abbiamo alcun bisogno di vendere. Per noi non è affatto un problema, non serve che venga qualcuno a bussare alla porta. Per certe cifre? No, siamo una squadra di calcio..." ha dichiarato Roffes. Al momento l'operazione non si farà. A quanto pare non c'è stata alcuna richiesta per il calciatore da parte del club inglese e la trattativa non ha nemmeno visto la luce. Probabilmente il tutto è solo rinviato alla sessione estiva, vedremo.