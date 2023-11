Liverpool, Suarez rivela: “Ho chiamato Nunez e gli ho consigliato di…”

Ormai vicino al tramonto della sua carriera da calciatore, Luis Suarez ha una particolare influenza nel mondo del calcio. La sua parola è importante, soprattutto per compagni di Nazionale e di ex club che lo stesso pistolero ha vissuto. Un esempio è il Liverpool , che l'attaccante del Gremio ha rivelato in un retroscena riguardante il nuovo centravanti Reds Darwin Nunez .

CHIAMATA: Come noto a tutti l'impatto di Darwin Nunez è stato un continuo di alti e bassi in Premier League. Una situazione che inizialmente ha fatto storcere il naso al Liverpool, il quale però crede nelle potenzialità dell'attaccante e avrebbe così chiesto consiglio a Luis Suarez. 2Darwin ha un grandissimo potenziale non espresso - ha detto il pistolero ai microfoni di Espn -. Quando ha avuto un brutto momento, gli ho chiamato e ne abbiamo discusso. È stato il Liverpool a chiedermi di parlare con lui e credo gli sia stato utile. Gli ho dato qualche consiglio e spiegato com'è il calcio inglese". Tornando sul calciatore poi: "Lui ha un gran tutto il cuore e si è aperto a me. Mi ha raccontato cosa gli stava succedendo in quel momento ed io gli ho detto di prendere il numero 9".