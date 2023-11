Uruguay, Bielsa chiama anche Luis Suarez in Nazionale

Luis Suarez è tornato nel giro della Nazionale. Successivamente alle grandi prestazioni messe in mostra con il suo Gremio, tra cui una tripletta in appena 18 minuti, il centravanti ha dimostrato di non aver perso la fame del gol. Quella grinta che per tutta la carriera lo ha contraddistinto tra i migliori numeri 9 al mondo. Per questo motivo il nuovo Commissario tecnico dell'Uruguay Marcelo Bielsa ha deciso di scommetterci nuovamente sù. Chiudendo un occhio ai problemi fisici e sperando nella famosa "Garra Charrua" del calciatore. Tornerà a difendere i colori de "la Celeste" dopo la debacle dello scorso dicembre in Qatar. L'appuntamento è segnato per questo fine settimana dove il pistolero tornerà ad affrontare Argentina (17 novembre) e Bolivia (22 novembre) per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026. Ricordiamo che secondo diverse indiscrezioni, inoltre, Luis Suarez lascerà presto il Brasile per vestire la maglia dell'Inter Miami.