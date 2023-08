Liverpool, tegola Mac Allister: il neo acquisto si è infortunato

Problema al ginocchio per l'argentino campione del mondo. Apprensione in casa Reds ma si spera solo nella botta.

Arrivato come uno rinforzo top per il Liverpool, Alexis Mac Allister fa tremare l'ambiente Reds e lo stesso mister Jurgen Klopp. L'argentino, campione del Mondo, si è fatto male nell'ultimo test amichevole e le sue condizioni preoccupano in vista dell'inizio della stagione 2023-24.