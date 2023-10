Lo United vince, ma rischia con un altro grande errore di Onana

Non c'è pace per Andre Onana. Nella sfida contro il Brentford, si è fatto sfuggire un tiro più che agevole ed alla portata

La riprende e ribalta allo scadere il ManchesterUnited, che colleziona i tre punti nella sfida contro il Brentford. Un uno-due clamoroso di McTominay che però non si prende nemmeno la scena, la quale va ancora una volta a Andre Onana. Il portiere dei Red Devils, arrivato dall'Inter quest'estate per 50 milioni di euro, si è reso protagonista di un'altra incertezza che sa più di errore madornale che di svista. Consentendo così il vantaggio agli avversari nella prima frazione e condannando la squadra ad una partita di sofferenza. Tutto parte da un pallone in mezzo spazzato male dalla difesa dello United, che appare tutt'altro che sicura in questa prima parte di stagione. Ad un pallone vagante si avventa l'accante Jensen che non imprime grande forza e precisione, ma non sono necessarie. Onana si fa sfuggire un tiro tranquillamente alla portata.