Respira il Manchester United: McTominay regala la vittoria nel recupero

I Red Devils tornano alla vittoria in Premier League dopo tre sconfitte. Respira Erik Ten Hag: la sua panchina è salva, per il momento

Sospiro di sollievo dalle parti dell'Old Trafford. La doppietta di Scott McTominay nei minuti di recupero fa respirare il Manchester United di Erik Ten Hag. Dopo tre sconfitte consecutive e il peggior avvio di sempre in Premier League, i Red Devils tornano alla vittoria battendo il Brentford in rimonta. Con questi tre punti, Onana e compagni salgono a 12 punti in classifica.