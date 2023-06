Lucas Hernadez ad un passo dal Psg, ma i tifosi non lo vogliono!

Ha del clamoroso quanto accaduto a Parigi nelle ultime ore. Mentre procede spedita la trattativa per portare Lucas Hernandez al Psg, i tifosi francesi si sarebbero opposti all'approdo del calciatore del Bayern Monaco. Tutto per... una rivalità. Si, perché i parigini non dimenticano e riportano a galla quello che è il legame del difensore con il club eterno rivale, il Marsiglia. Una storia che ha inizio prima ancora che Lucas cominciasse a calciare un pallone, con il padre che giocava proprio per l'Olympique. Inoltre, lo stesso giocatore avrebbe più volte mostrato in pubblico il proprio legame per il club in questione scatenando l'ira dei tifosi.