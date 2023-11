Lucas Hernandez spiega l’addio al Bayern: “Non c’era empatia”

Intervistato da Le Parisien a poche ore dalla partita contro il Milan e interrogato sui motivi della propria scelta, il difensore non ha nascosto di aver passato momenti difficili in Germania, dove ha militato tra il 2019 e il 2023, in particolare fuori dal campo: “Il fatto di non saper parlare la lingua mi ha condizionato, inoltre all’interno dello spogliatoio non mi sono trovato benissimo. Non c'era molto dialogo”.