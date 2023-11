PSG, Al Khelaifi: “Il comunicato del Real Madrid su Mbappé? Ecco cosa penso”

Il PSG si appresta a sfidare il Milan a San Siro per la quarta giornata del gruppo F di UEFA Champions League (Qui i disordini e gli scontri tra i tifosi). Il presidente del club francese, Nasser Al Khelaifi, ha risposto al comunicato del Real Madrid su Kylian Mbappé: "Non ho visto la dichiarazione, a dire il vero, ci concentriamo su noi stessi, non sugli altri". A La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'ECA ha poi aggiunto sulla stella francese: "Kylian è il miglior giocatore del mondo ed è fantastico vedere come dà forza al PSG e anche alla Nazionale francese. Inoltre, ha un'influenza molto positiva per tutti i giovani giocatori che abbiamo al PSG e ci aiuta a costruire la nostra eredità futura".