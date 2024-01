Luis Castro: “Ronaldo? È il migliore al mondo, una persona unica…”

Ormai non fanno quasi più notizia gli elogi e i complimenti rivolti a CristianoRonaldo. Il fuoriclasse portoghese si è trasferito in Arabia Saudita, all'Al Nassr, e lì continua a segnare e dimostrare tutta la sua grandezza. Questa volta ad esprimersi riguardo Cr7 è il suo attuale allenatore, Luis Castro, il quale ha parlato della persona oltre il calciatore, quella che tifosi e appassionati non sono in grado di cogliere.