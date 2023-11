Luis Diaz, arrestato uno dei (sospettati) rapitori. Nessuna traccia del padre

Novità riguardo il casoLuisDiaz. Il calciatore del Liverpool è dovuto correre in Colombia la scorsa settimana, allarmato dal terribile rapimento dei propri genitori. Mentre la madre è stata trovata e liberata, del padre ancora non si hanno notizie certe. Le ultime riguardano proprio uno dei sospettati rapitori che sarebbe stato catturato dalla polizia colombiana nelle prime ore di mercoledì. È stato beccato in una casa nella zona di La Guajira a Barrancas, in Colombia, ed è momentaneamente detenuto nella speranza consegni prove alle autorità. Secondo quest'ultime, infatti, questa sarebbe la strada migliore per risalire alla posizione del padre del calciatore. Intanto le ricerche continuano con più di duecento militari a lavoro sul campo, chi per via aerea e chi per terra. Inoltre, secondo a rivista Cambio, le autorità venezuelane hanno assicurato che i rapitori non hanno attraversato il confine tra i due paesi.