Luis Diaz lancia la Colombia: sconfitta storica per il Brasile

Il momento terribile vissuto dalla famiglia di Luis Diaz è alle spalle. L'attaccante del Liverpool, dopo il terrore vissuto negli ultimi giorni a causa del rapimento del padre, ha realizzato una doppietta nella vittoria della Colombia. Il padre del calciatore è stato inquadrato sugli spalti in preda ad una gioia incontenibile dopo il secondo gol di suo figlio. La squadra di Lorenzo ha ribaltato il Brasile in 4 minuti grazie alle due reti del suo fuoriclasse tra il 75' ed il 79', infliggendo ai verdeoro una sconfitta "storica". Mai infatti la Seleçao aveva perso per due volte di fila nelle qualificazioni ai Mondiali. Dopo il k.o. per 2-0 contro l'Uruguay di Bielsa, è arrivato quello di stanotte contro la Colombia: verdeoro fermi a quota sette punti in cinque partite, quinti nel girone a cinque lunghezze dalla vetta occupata dall'Argentina. La sfida del Maracana tra Brasile e Argentina può diventare decisiva per le sorti della Seleçao