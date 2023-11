Luis Diaz, l’ELN: “Il rapimento del padre è stato un errore”

Il padre dell'attaccante del Liverpool, Luis Diaz, è ancora in mano ai rapitori. Come è noto, l'ELN, l'Esercito di liberazione nazionale, è stato l'autore del rapimento. Stando al capo del gruppo di guerriglia colombiano, però, il rapimento sarebbe stato un errore. "La cattura del padre di Luis Diaz a opera del Fronte di Guerra del Nord è stata un errore", ha dichiarato Antonio Garcia sul suo canale Telegram. "Lucho è un simbolo della Colombia, questo è ciò che noi dell'Eln pensiamo di lui. Speriamo che la situazione operativa sul terreno possa essere risolta, questa è l'indicazione che i comandanti hanno per accelerare il rilascio", ha concluso. Il padre dell'ex attaccante del Porto è in mano ai rapitori dallo scorso 28 ottobre, mentre la madre è stata rilasciata poche ore dopo il rapimento avvenuto a Barrancas.