Rapito padre di Luis Diaz, l’appello del fratello: “Vogliamo sapere se è vivo”

Intervenuto nel corso di una trasmissione della tv colombiana RNC, il fratello del calciatore del Liverpool Luis Diaz ha fatto un appello al gruppo ribelle ELN, responsabile del rapimento del padre. "Ciò che desideriamo di più è avere la prova che sia vivo" - spiega il fratello del calciatore del Liverpool. "Vorremmo vederlo e sapere in che situazione si trova. Chiediamo all'ELN di inviarci prove della situazione in cui si trova Luis Manuel in questo momento, affinché possiamo stare tranquilli".