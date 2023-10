Lukaku celebra Hazard: “Sei parte della storia del calcio belga e mondiale”

"Ci hai donato felicità, gol e assist"

Tramite i canali ufficiali del Belgio, Romelu Lukaku ha celebrato e salutato l'ex compagno Eden Hazard: "Eccoci qua, Eden. Abbiamo sentito la notizia stamattina. Voglio ringraziarti come compagno di squadra per tanti anni, siamo cresciuti insieme in Nazionale e ho giocato con tuo fratello nelle giovanili. È stato un piacere aver giocato con te. Durante tutti questi anni, ci hai donato tanti momenti di gioia, tanti gol e assist. Per me sei parte della storia del calcio belga e mondiale. Hai regalato felicità a tante persone e sei stato un modello, dal primo giorno fino alla fine. Un esempio di come essere un amico e un professionista allo stesso tempo. Complimenti per la carriera, auguro il meglio a te e alla tua famiglia. Buona fortuna".