Ufficiale, Eden Hazard lascia il calcio giocato: “È il momento giusto”

Poi i ringraziamenti di rito: “Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nei momenti belli e in quelli meno buoni. Infine, un enorme grazie a voi, ai miei tifosi, che mi avete seguito in tutti questi anni, per gli incoraggiamenti che ho ricevuto in tutti i paesi in cui ho giocato. Ora è il momento di godermi i miei cari e fare nuove esperienze. A presto, fuori dal campo".