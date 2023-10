Real Madrid interessato a un titolare del Milan: l’indiscrezione dalla Spagna

Non solo rinnovi con l'annuncio del prolungamento di Vinicius imminente, il Real Madrid pensa anche al mercato in entrata. La società spagnola avrebbe messo gli occhi su Malick Thiaw. Arrivato la scorsa estate dallo Schalke 04, il classe 2001 è ormai un titolare del Milan e per Stefano Pioli è già diventato un calciatore imprescindibile nel suo schema tattico.