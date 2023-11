Manchester City, apprensione per Haaland. Lieve infortunio in Nazionale per il 9

C'è preoccupazione in casa ManchesterCity riguardo le condizioni di Erling Haaland. Il numero 9 dei citizens, momentaneamente in Norvegia con la sua Nazionale, ha riscontrato un lieve problema nell'amichevole di martedì con il Far Oer. L'attaccante si è fermato nel corso della partita, lamentando un forte dolore alla caviglia. È stato così raggiunto dai medici che lo hanno assistito fino al suo rientro in campo. Al termine della gara, il capo medico della Nazionale Ola Sand si è pronunciato a riguardo confermando un lieve problema muscolare per Haaland: "Gli è già successo contro il Bournemouth una settimana e mezza fa - ha dichiarato ai microfoni di Tv2 -. Perché Erling soffre di una leggera distorsione della caviglia in una zona che un pò vulnerabile. Fa male sul colpo, ma il dolore dovrebbe sparire rapidamente. Vedremo come si sente domani". La sua presenza per la gara di qualificazioni contro la Scozia rimane ancora in dubbio. Vedremo.