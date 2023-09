Manchester City, bloccato il rinnovo di De Bruyne per… l’infortunio

Il ManchesterCity ha paura che Kevin DeBruyne possa non tornare il fuoriclasse dello scorso anno. Il centrocampista belga, ricordiamo, è ai box da diverse settimane per un infortunio al tendine del ginocchio. Il guaio muscolare pareva non avesse intaccato i rapporti con il club, idilliaci come sempre da quando soggiorna a Manchester. Tanto che Kevin trattava un rinnovo di contratto a tanti zeri che lo avrebbe legato ai citizens ancora per qualche anno, giusto per rimanere al top. Ma tutto è cambiato di recente secondo DailyStar. I vertici del club inglese hanno fermato i negoziati per il prolungamento del contratto e vogliono capire meglio come si evolverà la situazione. In particolare, se De Bruyne sarà il solito trequartista fuoriclasse unico al mondo e capace di fare la differenza in mezzo al campo. Così, però, al City rischiano di aprire uno spiraglio verso l'Arabia Saudita.