Manchester City, Guardiola: “Julian Alvarez è incredibile, ha tutto per…”

PRESTAZIONE SUPER: L'allenatore ha elogiato Julian Alvarez e le sue caratteristiche, perfetto per accompagnare l'unica punta Erling Haaland. "Julián ha davvero tutto, la lotta, i gol e anche gli assist - ha esordito Pep Guardiola al termine della sfida contro il Nottingham Forest vinta per 2-0 -. Giocare dietro a Erling lo rende una minaccia incredibile per le difese avversarie. In questo momento sta giocando tanto grazie agli infortunati, che gli lasciano spazio e minuti ma lui ci sta dando tanto, sta facendo veramente bene. Ecco perché gioca, ma deve continuare continuare così perché gli infortunati torneranno e rivorranno indigente il loro posto. Deve trovare continuità ci sono ancora tante partite". Certo è che ai box troviamo nomi del calibro di Kevin De Bruyne e Bernardo Silva... riuscirà Julian?