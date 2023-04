Manchester City, Guardiola: “Lite Mané-Sané? Renderà Bayern più unito contro di noi”

In vista del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, il manager Citizens non si fida dei rivali tedeschi.

Manca poco al match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco. La squadra inglese di Pep Guardiolaparte dall'ampio vantaggio di 3-0 maturato all'andata. Eppure, il manager Citizens non si fida e prendendo spunto dalla lite tra Mané e Sané in casa bavarese, spiega come, per lui, certi episodio possano rafforzare l'ambiente e lo spogliatoio e rendere la squadra più forte e unita.

Come riportato dal Mirror, Guardiola ha commentato il momento dei tedeschi e in particolare il pugno di Mané al compagno: "Certo, a volte questi conflitti sono necessari per riunire la squadra, ne sono sicuro. Per loro non sarà un punto debole contro di noi, ma un punto di forza!", ha detto il mister del City.

E ancora sul Bayern: "Conosco molto bene questo club, ho una buona idea della loro situazione prima della partita contro il Manchester City. Se fossi dall'altra parte e perdessimo 0-3 e non vincessimo la partita con l'Hoffenheim (il Bayern ha pareggiato in Bundesliga 1-1), alla squadra dire che è una finale da vincere". E ancora: "So cosa vuol dire giocare contro il Bayern. Se sei un po' passivo, soffri. Dobbiamo vedere se possiamo giocare come abbiamo fatto in casa e mostrare grande coraggio per imporre il nostro gioco".