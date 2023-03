Manchester City, dal sogno Bellingham alle 7 cessioni in estate

Porte girevoli in casa Citizens, anche se Guardiola non vuole rivoluzioni

Jude Bellingham è destinato a diventare il sogno di mezza estate e il City non vuole farsi trovare impreparato, soprattutto tra i club della Premier League. Il Real Madrid potrebbe essere un forte concorrente, ma il fascino di lavorare con Guardiola e maestri del centrocampo come Kevin De Bruyne e Bernardo Silva, così come il ricongiungimento con Haaland, potrebbe rivelarsi piuttosto allettante per essere rifiutato.