Manchester City-Siviglia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gli spagnoli si giocheranno le loro carte con Bono in porta. Navas, Badé, Gudelj e Acuna a comporre la linea di difesa. Saranno Fernando e Rakitic a dirigere le operazioni in mezzo al campo. Tris di trequartisti e fantasia poi con Ocampos, Suso e Lamela a sostegno della punta En-Nesyri.

La partita di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, tra Manchester City e Siviglia valida per la Supercoppa Europea potrà essere vista dagli appassionati di calcio non solo allo stadio ma anche in tv e streaming. La sfida verrà trasmessa da Amazon Prime che ne ha acquisito i diritti in eslusiva.