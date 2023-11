Manchester City, stagione d’oro. Ricavi e profitti da record nel 2022/23

Il ManchesterCity non dimenticherà presto l'annata 2022/2023. Gli uomini di Pep Guardiola hanno disputato una stagione letteralmente perfetta, trionfando sia in territorio nazionale che europeo con un magnifico Treble. Ma non solo. Per i citizens lo scorso anno rimarrà per sempre negli annuari anche da un punto di vista economico e finanziario, segnando ricavi e profitti da record per il club inglese.