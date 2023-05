Manchester City, Walker: “Ok Premier League ma abbiamo due finali per fare la storia”

Dopo aver vinto davanti alla tv il titolo di Premier League, il Manchester City ha fatto festa anche sul campo con la vittoria per 1-0 contro il Chelsea. Al termine della sfida, Kyle Walker , esterno difensivo Citizens, ha commentato il successo del titolo ma ha anche dato uno sguardo alle prossime gare che vedranno la formazione di Guardiola competere per la FA Cup e la Champions League.

I principali media inglesi tra cui il Guardian riportano la grande lucidità dell'inglese tra festa per la Premier League e i possibili due successi in coppa: "Campionato? Abbiamo sempre creduto di potercela fare. Questo gruppo di ragazzi è composto da professionisti e vincenti ma non abbiamo finito. Abbiamo la FA Cup contro i nostri acerrimi rivali e poi la Champions League. Festeggeremo in queste ore la Premier e poi andremo avanti e cercheremo di fare la storia. Il Treble sarebbe fantastico, ma c'è ancora tanto da giocare. Una delle più grandi squadre di Premier League di tutti i tempi? Dobbiamo vincere tutto per esserlo: se riusciamo a farlo, allora possiamo ritenerci tali", ha detto Kyle Walker.