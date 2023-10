Manchester United, è fatta per l’ingresso in società di Ratcliffe: i dettagli

Dopo il clamoroso no di Joel Glazer alla proposta dello sceicco Al Thani sono comunque in arrivo novità importanti per il futuro dei Red Devils

Redazione ITASportPress

Sono ore cruciali per il futuro del Manchester United. Dopo il rifiuto da parte della famiglia Glazer all’offerta dello sceicco Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, che aveva messo sul piatto 8 miliardi di euro per rilevare la maggioranza del club, è a un passo dal concretizzarsi l’ingresso in società di Sir Jim Ratcliffe, che sta per mettere le mani sul 25% delle quote dei Red Devils.

La notizia, già nell’aria da giorni, è stata anticipata dal Mirror, che fornisce anche informazioni sulle tempistiche di un affare sempre più probabile. In settimana è previsto un incontro tra le parti per ratificare il tutto, con il sì di Joel Glazer, che resterà al timone della società. La votazione del board è prevista per giovedì 19, sul piatto ballerebbe una cifra di quasi 1,5 miliardi di euro. Nessuna conferma ufficiale è comunque ancora arrivata da fonti del club.