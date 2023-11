Manchester United, Fernandes allontana l’Arabia e “chiama” il suo pupillo

Dal ritiro della propria nazionale l’ex Sampdoria e Udinese ha smentito le voci, affermando di avere pensieri solo per il Manchester: "Non guardo le voci di mercato, neppure le ascolto. Sono felice dove sono. A Manchester sono felice, anche se l’inizio di stagione non è stato dei migliori”.

“Grazie a Dio ho la possibilità di giocare ogni tre giorni” ha aggiunto Fernandes, lasciando intuire di non vedere come un peso il fittissimo calendario del calcio inglese.

Anzi, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Fernandes starebbe lavorando per far arrivare a Old Trafford uno dei migliori talenti del calcio portoghese. Si tratta di Joao Neves, centrocampista classe 2004 in forza al Benfica, messosi in evidenza in questo inizio di stagione nonostante la fallimentare marcia delle Aquile in Champions League.

“Joao è un giocatore di qualità, mi piacerebbe averlo con me allo United. Ma è una sua scelta” ha detto Fernandes al termine dell’ultima gara di qualificazione ad Euro 2024 giocata dal Portogallo contro l’Islanda.

In realtà, però, almeno per il momento, Neves sembra blindatissimo dal Benfica, che non è disposto a trattarne la cessione a gennaio. Per provare ad anticipare la concorrenza a gennaio, quindi, al Manchester resterebbe quindi solo il pagamento della clausola rescissoria presente sul contratto del giocatore, che ammonta però a 110 milioni di euro…

