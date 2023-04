Manchester United fuori dall’Europa League, Ten Hag: “Tutta colpa nostra”

Dopo il 2-2 dell'andata i Red Devils cadono 3-0 in trasferta ed escono dall'Europa League non senza polemiche per i gravi errori commessi. Il mister non fa giri di parole.

Erik ten Hag , allenatore del Manchester United , non fa giri di parlare per spiegare l'eliminazione dall'Europa League della sua squadra. Dopo il 2-2 dell'andata dove i Red Devils avevano, praticamente, concesso le due reti causa due autogol, al ritorno, se possibile, è stato fatto peggio con errori determinanti da parte dei singoli calciatori.

La prova della squadra inglese non è passata inosservata anche ai quotidiani britannici che non hanno risparmiato frecciate e critiche. Più o meno lo stesso ha fatto il tecnico che, con franchezza, ha parlato a BT Sport dopo la sconfitta di Siviglia: "È chiaro che, quando commettiamo errori del genere, è molto difficile vincere le partite", ha detto Ten Hag. "Dobbiamo fare meglio, è questa la mia richiesta. Non siamo stati composti, non siamo stati calmi. C'erano spazi ma non li abbiamo sfruttati all'inizio, ed era semplice... Era una grande opportunità per vincere qualcosa, dobbiamo incolpare noi stessi. Ora pensiamo al Brighton".