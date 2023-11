Manchester United, la qualificazione alle Coppe dipende… dal Nizza

L’imminente ufficializzazione dell’ingresso di Jim Ratcliffe nella compagine azionaria del Manchester United con il 25% delle quote potrebbe non avere solo conseguenze positive per il futuro a medio termine dei Red Devils. Il patron di Ineos, tifoso storico del club di Old Trafford, è infatti pronto a investire sul mercato a gennaio per rendere ancora più competitiva la rosa di Ten Hag e facilitare così il raggiungimento dell’obiettivo minimo della stagione, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, che dal 2024 cambierà formula e assicurerà ancora più introiti per i club che vi parteciperanno.

Proprio a questo proposito, tuttavia, il futuro dello United in Champions potrebbe… non dipendere solo dallo United. Ratcliffe è infatti proprietario anche del Nizza, rivelazione della Ligue 1 sotto la guida di Francesco Farioli. Come noto le regole Uefa sono molto chiare e rigorose nei confronti dei club controllati dalla stessa proprietà, anche per piccole quote, proibendo ai club in questione la partecipazione alla stessa competizione. Evento, questo, tutt’altro che improbabile, dal momento che tre dei quattro posti in più per la nuova Champions andranno alla nazione quinta nel ranking Uefa, attualmente proprio la Francia, e alle prime due federazioni che avranno ottenuto i migliori risultati collettivi a livello di nazione nelle Coppe della stagione precedente, obiettivo alla portata soprattutto dell’Inghilterra.