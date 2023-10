Manchester United, Piers Morgan duro con Ten Hag: “CR7, 43 gol in stagione…”

Intervenuto nelle scorse ore sul derby di Manchester tra United e City all'Old Trafford e vinto con un netto 3-0 dalla squadra allenata da Pep Guardiola, il giornalista britannico Piers Morgan ha duramente criticato l'operato di Erik Ten Hag, l'allenatore del Manchester United . Non solo dal punto di vista di gioco, risultati e aspetti legati all'attuale squadra, ma anche degli errori del passato. Il giornalista infatti, ha parlato di Cristiano Ronaldo che, proprio all'Old Trafford con Ten Hag, ha vissuto l'ultima sfida in Europa prima di passare all'Al Nassr, in Arabia Saudita.

"Mentre il Manchester United viene umiliato dal Manchester City in casa, voglio ricordare che Erik Ten Hag ha espulso Cristiano dal club e ha detto che non avrebbe perso il sonno per lui" - la frecciatina di Piers Morgan nei confronti dell'allenatore del Manchester United. Poi, prosegue Morgan: "Vorrei anche ricordare che Cristiano Ronaldo stesso, da allora, ha segnato 43 gol per il club e per la nazionale quest'anno. Quel ragazzo è un totale imbroglione" - riferito ancora una volta a Erik Ten Hag, allenatore dei Red Devils spesso criticato in patria.