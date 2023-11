Manchester United, Ratcliffe ordina la pace tra Ten Hag e Sancho

Il “ caso Sancho ” potrebbe concludersi con il più clamoroso e inatteso dei colpi di scena. Il futuro dell’attaccante, che sembrava destinato a lasciare il Manchester United a gennaio dopo la rottura con il tecnico Erik ten Hag avvenuta lo scorso settembre, potrebbe infatti essere ancora a Old Trafford. Per volontà di Jim Ratcliffe .

Secondo quanto riportato dal Daily Star il patron di Ineos, prossimo a entrare nel board dei Red Devils acquisendo il 25% delle quote dalla famiglia Glazer, ritiene infatti che l’ex Borussia Dortmund possa tornare ad essere un’importante risorsa tecnica per una squadra che ha finora deluso tanto in Premier quanto in Champions League. Per questo Ratcliffe auspica che tra il tecnico olandese e il “ribelle” Sancho possa scoppiare la pace e che il giocatore venga presto reintegrato in rosa.