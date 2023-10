Manchester United, Sancho non può neanche mangiare in mensa: il retroscena

Prosegue il tormentone legato a Sancho in casa Manchester United . Dopo aver avuto una discussione a inizio stagione con l'allenatore dei Red Devils, Ten Hag, il calciatore con un passato tra City e Borussia Dortmund è stato messo ai margini della rosa. Una vicenda nota da tempo ma che, una settimana dopo l'altra, si arricchisce di nuovi retroscena. In queste ore, il quotidiano inglese The Athletic ha fatto nuove rivelazioni sulla vicenda, svelando il livello di separazione che c'è tra Sancho e il Manchester United .

Come spiegato dal quotidiano inglese, Sancho "non è neanche ammesso alle strutture della prima squadra". Come si racconta, l'auto del calciatore inglese "deve essere parcheggiata nella struttura delle giovanili, così come deve chiudersi in solitaria negli spogliatoi dell'accademia per evitare di entrare a contatto con i giocatori sotto età". Inoltre, "gli è proibito persino di utilizzare la mensa. Il cibo gli viene portato in un cestino dall'altra parte della strada al centro sportivo di Carrington" - spiega il quotidiano inglese. Una situazione surreale quella vissuta tra le parti, destinate a separarsi già nel mercato di gennaio.